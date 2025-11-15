США потребовали выхода российских акционеров из сербской NIS

Соединенные Штаты Америки потребовали выхода российских акционеров из «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом сообщает министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

По ее словам, США снимут санкции с NIS, если российские акционеры выйдут из нее. Джедович-Ханданович подчеркнула, что американская сторона фактически заявила, что хочет устранить любое участие России среди собственников сербской нефтяной компании без какого-либо сокрытия.

«Американская администрация ясно, недвусмысленно сказала и написала, что хочет полную смену собственности российских акционеров, точнее, требует выхода российских собственников из компании NIS», — сказала сербский министр горного дела и энергетики.

Еще в январе этого года президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Соединенные Штаты требуют полного выхода РФ из NIS. Напомним, что NIS на 50% принадлежит «Газпром нефти» и на 6,15% - «Газпрому». После этого в США еще раз озвучили свое желание и подтвердили его.