МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США потребовали выхода российских акционеров из сербской NIS

США снимут санкции с NIS, если российские акционеры выйдут из нее.
Виктория Бокий 2025-11-15 20:36:54
© Фото: nis.rs

Соединенные Штаты Америки потребовали выхода российских акционеров из «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом сообщает министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

По ее словам, США снимут санкции с NIS, если российские акционеры выйдут из нее. Джедович-Ханданович подчеркнула, что американская сторона фактически заявила, что хочет устранить любое участие России среди собственников сербской нефтяной компании без какого-либо сокрытия.

«Американская администрация ясно, недвусмысленно сказала и написала, что хочет полную смену собственности российских акционеров, точнее, требует выхода российских собственников из компании NIS», — сказала сербский министр горного дела и энергетики.

Еще в январе этого года президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Соединенные Штаты требуют полного выхода РФ из NIS. Напомним, что NIS на 50% принадлежит «Газпром нефти» и на 6,15% - «Газпрому». После этого в США еще раз озвучили свое желание и подтвердили его.

#Россия #в стране и мире #сша #нефть #НИС #«Нефтяная индустрия Сербии»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 