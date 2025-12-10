МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НАБУ проводит обыски в офисах налоговой службы Украины

Следственные действия могут быть связаны с расследованием коррупционной схемы в энергетике.
Владимир Рубанов 10-12-2025 14:53
© Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном офисе и региональных подразделениях Государственной налоговой службы. Уголовное производство касается дел 2024-2025 годов, сообщили в ГНС.

Следователи работают в отделениях службы в Николаевской и Львовской областях, а также в Хмельницкой и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Точная причина обысков пока не разглашается. Однако они могут быть связаны с расследованием масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере, сообщает «Экономическая правда».

Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября объявило о проведении крупной спецоперации в сфере энергетики. Во время обысков нашли сумки с пачками иностранной валюты. Следственные действия проводили у бывшего министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом».

Кроме того, НАБУ провело обыски у соратника Зеленского Тимура Миндича, который в ночь перед этим покинул Украину. Ведомство опубликовало аудиозаписи о коррупции в энергетике с упоминанием «Тенора» (Дмитрий Басов, «Энергоатом»), «Рокета» (Игорь Миронюк, советник экс-министра энергетики) и «Карлсона» (Миндич).

На следующий день НАБУ обвинило семерых участников коррупционной схемы в энергетике, включая Миндича и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. 19 ноября Верховная рада уволила Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.

#Украина #коррупция #энергоатом #обыски #налоговая служба #НАБУ #Герман Галущенко #Тимур Миндич #светлана гринчук
