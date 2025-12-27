ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Минобороны России сообщило о массированном ударе по предприятиям ВПК Украины. Целями стали также энергообъекты, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

Удар нанесен в ответ на попытки киевского режима устроить террористические атаки на гражданские объекты в России, подчеркнули в военном ведомстве.

Российская армия применила высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Для удара использовались в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотники.

Накануне в Минобороны сообщили, что за неделю российская армия нанесла один массированный и шесть групповых ударов по объектам противника. Была поражена аэродромная, транспортная, портовая и складская инфраструктура.

