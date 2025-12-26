ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по врагу за неделю

Минобороны России сообщило о нанесении одного массированного и шести групповых ударов по объектам противника. Отмечено, что это происходило с 20 по 26 декабря.

В МО РФ подчеркнули, что удары наносились в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории Российской Федерации. В ходе ударов применялось высокоточное оружие, включая аэробаллистические гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

В результате были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса и объекты энергетики, которые обеспечивали их работу. Также удалось поразить аэродромную, транспортную, портовую и складскую инфраструктуру - все эти объекты использовались в интересах ВСУ.

Помимо этого, поражались и цеха сборки, а также места хранения вражеских ударных беспилотников дальнего действия. Досталось и пунктам временной дислокации, где находились боевики вооруженных формирований Украины, украинские националисты и иностранные наемники.

Ранее сообщалось, что расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» отразил атаки беспилотников ВСУ под Красноармейском. При этом ЗРК прикрывался наземной группой, задача которой - борьба с вражескими дронами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.