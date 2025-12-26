МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по врагу за неделю

Удары наносились с 20 по 26 декабря, отметили в российском оборонном ведомстве.
26-12-2025 12:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении одного массированного и шести групповых ударов по объектам противника. Отмечено, что это происходило с 20 по 26 декабря. 

В МО РФ подчеркнули, что удары наносились в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории Российской Федерации. В ходе ударов применялось высокоточное оружие, включая аэробаллистические гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

В результате были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса и объекты энергетики, которые обеспечивали их работу. Также удалось поразить аэродромную, транспортную, портовую и складскую инфраструктуру - все эти объекты использовались в интересах ВСУ. 

Помимо этого, поражались и цеха сборки, а также места хранения вражеских ударных беспилотников дальнего действия. Досталось и пунктам временной дислокации, где находились боевики вооруженных формирований Украины, украинские националисты и иностранные наемники. 

Ранее сообщалось, что расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» отразил атаки беспилотников ВСУ под Красноармейском. При этом ЗРК прикрывался наземной группой, задача которой - борьба с вражескими дронами. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #кинжал #гиперзвуковое оружие #массированный удар #групповой удар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 