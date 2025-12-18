Украинский лидер Владимир Зеленский ждет смерти президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что позиция США по членству Украины в НАТО может измениться, когда "поменяются политики или кто-то умрет"», - написал он в своем Telegram-канале.

Дмитрук допустил, что Зеленский подразумевал устранение Трампа и его команды, выступающей против вступления Украины в НАТО. Депутат также отметил, что украинский лидер будет делать все для того, чтобы уничтожить американского лидера.

Ранее сообщалось, что Трамп подпишет закон о бюджете на военные расходы (National Defense Authorization Act, NDAA), в соответствии с которым киевский режим получит 400 миллионов долларов в наступающем году.