В Раде заявили, что Зеленский ждет смерти Трампа

Депутат допустил, что глава киевского режима говорит о физическом устранении американского лидера, выступающего против вступления Украины в НАТО.
Глеб Владовский 18-12-2025 21:15
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Globallookpress

Украинский лидер Владимир Зеленский ждет смерти президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что позиция США по членству Украины в НАТО может измениться, когда "поменяются политики или кто-то умрет"», - написал он в своем Telegram-канале.

Дмитрук допустил, что Зеленский подразумевал устранение Трампа и его команды, выступающей против вступления Украины в НАТО. Депутат также отметил, что украинский лидер будет делать все для того, чтобы уничтожить американского лидера.

Ранее сообщалось, что Трамп подпишет закон о бюджете на военные расходы (National Defense Authorization Act, NDAA), в соответствии с которым киевский режим получит 400 миллионов долларов в наступающем году.

#Украина #Дональд Трамп #Верховная рада #Владимир Зеленский
