Прокуратура Южной Кореи попросила 10 лет тюрьмы для экс-президента

Такой срок бывший глава государства может получить по второстепенным обвинениям, еще до процесса о мятеже.
Владимир Рубанов 26-12-2025 09:30
© Фото: Yao Qilintonglian, XinHua, Glonal Look Press

Группа специального прокурора Чо Ын Сока потребовала для бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля 10 лет тюрьмы по ряду обвинений. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Прокуратура рекомендовала дать экс-главе государства пять лет тюрьмы за препятствование госорганам. В январе 2024 года Юн Сок Ель велел охране сопротивляться его аресту. Кроме того, предлагается добавить три года за нарушение прав членов кабинета министров. В декабре некоторые чиновники не были приглашены на совещание о введении военного положения. Еще Юн Сок Еля обвиняют в распространении ложных сведений для обоснования военного положения и попытке уничтожить улики - записи о телефонных разговорах.

Кроме того, прокуроры требуют два года тюрьмы за подготовку документа о введении военного положения. Обвинители утверждают, что Юн Сок Ель пытался подчинить госорганы личным интересам, и настаивают на суровом наказании, чтобы предотвратить повторение таких событий.

Это второстепенные обвинения против бывшего президента, связанные с препятствованием органам власти при исполнении. Вердикт по ним ожидается 16 января. Адвокаты экс-президента требуют объявления вердикта после основного суда по делу о мятеже. 18 января истечет срок заключения Юн Сок Еля в СИЗО.

Бывший президент выступает подсудимым в трех крупных процессах, включая дело о мятеже с введением военного положения в нарушение конституции. Уголовный кодекс Республики Корея предусматривает за это преступление наказание вплоть до смертной казни, хотя она не применяется с 1997 года.

Кроме того, специальный прокурор предъявил обвинения супруге экс-президента Ким Гон Хи. Бывшую первую леди обвиняют в коррупции.

#Южная Корея #суд #Прокуратура #Мятеж #бывший президент #Юн Сок Ёль
