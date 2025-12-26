Трамп предрек демократам «последнее Рождество» из-за дела Эпштейна

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в близких связях с Джеффри Эпштейном. По его словам, дело финансиста покажет, что члены и сторонники Демократической партии давали ему деньги, посещали его остров и считали его «лучшим парнем на свете», а потом «бросили его как собаку».

Глава Белого дома пообещал, что «демократам придется многое объяснять», как с обвинениями в сговоре с Россией в 2016 году. Он заявил, что теперь «те же неудачники снова взялись за старое». Но теперь их друзья, «в основном невиновные, пострадают, их репутация будет запятнана». Трамп призвал их «наслаждаться, возможно, последним Рождеством».

Американский лидер назвал ложью сообщения, что он якобы знал о преступлениях Эпштейна. Ранее Минюст США обнародовал материалы по делу Эпштейна, включая фото с Трампом. При этом несколько файлов были удалены, но потом восстановлены. Демократы резко раскритиковали манипуляции с документами.

В публикациях содержатся обвинения в адрес президента США в изнасиловании. В частности, там написано, что водитель лимузина слышал в 1995 году разговоры Трампа с неким Джеффри об издевательствах над девушкой. Кроме того, женщина, чье имя скрыто, заявила, что Трамп изнасиловал ее вместе с Эпштейном.

Президент США утверждает, что разорвал отношения с финансистом около 20 лет назад. Он заявляет, что не был осведомлен о сексуальных преступлениях Эпштейна.