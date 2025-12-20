Фото Клинтона в джакузи с жертвой Эпштейна опубликовал минюст США

Министерство юстиции США опубликовало новые материалы по делу Джеффри Эпштейна, включая ранее не обнародованные фотографии с участием бывшего американского президента Билла Клинтона.На одной из фотографий Клинтон запечатлен отдыхающим в джакузи рядом с человеком, чье лицо закрашено черным квадратом.

«Зачернение добавлено для защиты жертвы», - заявил представитель Министерства юстиции США Гейтс Макгэвик.

По его словам, человек рядом с бывшим президентом США Биллом Клинтоном в джакузи, является жертвой сексуального насилия со стороны Джеффри Эпштейна.

Согласно закону о прозрачности файлов Эпштейна, министерство юстиции обязано закрашивать лица только жертв или несовершеннолетних.

Пресс-секретарь Клинтона Анхель Уренья подчеркнул, что эти фотографии датированы периодом задолго до осуждения Эпштейна и до раскрытия его преступлений.

«Есть два типа людей: первая группа ничего не знала и разорвала связи с Эпштейном до того, как его преступления стали известны. Вторая группа продолжала отношения с ним после. Мы относимся к первой», - сказал Уренья.

Кроме фото в джакузи, минюст США опубликовал снимки Клинтона в компании Мика Джагера и Майкла Джексона сделанные, предположительно, на острове Эпштейна. Ведомство также показало фото картины с Клинтоном в платье Моники Левински - она висела в кабинете Эпштейна.

Джеффри Эпштейн был американским финансистом, осужденным за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В 2005-2008 годах во Флориде его обвинили в организации проституции с участием девочек-подростков. Эпштейн заключил сделку с прокуратурой: признал вину по двум пунктам, получил 18 месяцев тюрьмы.

В 2019 году федеральные власти в Нью-Йорке вновь арестовали Эпштейна по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и создании сети эскорта с десятками несовершеннолетних девушек. 10 августа 2019 года Эпштейн покончил с собой в тюрьме Манхэттена. Его сообщницу Гилейн Максвелл в 2021 году осудили на 20 лет тюрьмы за помощь в вербовке жертв.