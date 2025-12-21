МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Не менее 16 файлов из материалов «дела Эпштейна» пропали из публичного доступа

Среди них, в том числе, была фотография секс-преступника с нынешним президентом США и его женой.
Тимур Юсупов 21-12-2025 02:51
© Фото: Uma Sanghvi, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Как минимум 16 файлов из материалов скандального «дела Эпштейна» пропали с сайта министерства юстиций США, куда они были загружены в субботу 20 декабря. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно имеющейся информации, материалы были удалены или скрыты спустя менее суток после их публикации. Среди исчезнувших медиафайлов были картины с обнаженными женщинами, а также изображение, на котором запечатлены лежащие на комоде снимки Эпштейна и его подельницы Гислейн Максвелл рядом с Дональдом Трампом и его супругой Меланией. Причины пропажи материалов остаются неизвестными.

Ранее министерство юстиции США опубликовало новые материалы по делу Джеффри Эпштейна, включая ранее не обнародованные фотографии с участием бывшего американского президента Билла Клинтона. На одной из фотографий Клинтон запечатлен отдыхающим в джакузи рядом с человеком, чье лицо закрашено черным квадратом.

#в стране и мире #Минюст США #Джеффри Эпштейн #Секс-скандал #скандалы #дело эпштейна
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 