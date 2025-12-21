Не менее 16 файлов из материалов «дела Эпштейна» пропали из публичного доступа

Как минимум 16 файлов из материалов скандального «дела Эпштейна» пропали с сайта министерства юстиций США, куда они были загружены в субботу 20 декабря. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно имеющейся информации, материалы были удалены или скрыты спустя менее суток после их публикации. Среди исчезнувших медиафайлов были картины с обнаженными женщинами, а также изображение, на котором запечатлены лежащие на комоде снимки Эпштейна и его подельницы Гислейн Максвелл рядом с Дональдом Трампом и его супругой Меланией. Причины пропажи материалов остаются неизвестными.

Ранее министерство юстиции США опубликовало новые материалы по делу Джеффри Эпштейна, включая ранее не обнародованные фотографии с участием бывшего американского президента Билла Клинтона. На одной из фотографий Клинтон запечатлен отдыхающим в джакузи рядом с человеком, чье лицо закрашено черным квадратом.