Белоруссия определила районы боевого патрулирования «Орешника»

В Белоруссии определены районы патрулирования ракетного комплекса «Орешник» в рамках его заступления на боевое дежурство. Об этом журналистам рассказал начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

«Ракетный комплекс "Орешник" находится на территории Беларуси. Определены районы его боевого патрулирования, проходит слаживание боевых расчетов и привязка к геодезическим координатам <...> Все эти мероприятия составляют собой комплекс работ по сокращению срока пуска боевой ракеты», - цитирует замминистра телеканал ОНТ.

Заступление комплекса на боевое дежурство Муравейко назвал приведением «Орешника» в высшую степень готовности для выполнения возложенных на него задач. По словам начальника генштаба Белоруссии, комплекс разворачивается в боевое положение за считанные минуты.

В начале ноября белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в декабре. Он не стал раскрывать детали, отметил только, что это мобильный комплекс, который никогда не будет находиться на одном месте. Вместо этого, «Орешник» будет перемещаться между определенными точками, пояснил Лукашенко.

Применение ядерного оружия и «Орешника» в Белоруссии уже отработали в ходе учений «Запад-2025». Подробности ранее сообщил министр обороны страны Виктор Хренин. Он подчеркнул миролюбивость и открытость официального Минска, однако призвал «держать порох сухим».