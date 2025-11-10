МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лукашенко предупредил США, что держит ядерное оружие «в надежном месте»

Александр Лукашенко также сообщил, что в декабре на боевое дежурство в Белоруссии заступит ракетный комплекс «Орешник».
Тимур Шерзад 2025-11-10 17:48:01
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил Соединенные Штаты, что он держит ядерное оружие «в надежном месте». Он сделал это на совещании с правительством республики. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

В начале Лукашенко отметил, что, согласно заявлениям американцев, они не знают, есть ли вообще в его стране ядерное оружие или нет. Он не стал с этим спорить. 

«Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте», - сказал Александр Лукашенко.

Он также добавил, что в декабре на боевое дежурство заступит ракетный комплекс «Орешник». При этом Лукашенко не стал раскрывать детали, отметив только, что это мобильный комплекс, который никогда не будет находиться на одном месте. Вместо этого «Орешник» будет перемещаться между определенных точек. 

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Российская Федерация приступила к серийному производству комплекса «Орешник». Он сказал об этом во время награждения создателей «Посейдона» и «Буревестника».

#белоруссия #ядерное оружие #Александр Лукашенко #орешник
