Хренин: «Запад-2025» будет включать отработку применения ядерного оружия и «Орешника»

На предстоящих учениях «Запад-2025» пройдет отработка применения ядерного оружия и «Орешника». Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью», - отметил глава оборонного ведомства республики.

Хренин также подчеркнул, что Минск демонстрирует свою открытость, миролюбие. Но несмотря на это, «порох всегда надо держать сухим».

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что учения «Запад-2025» одновременно пройдут на полигонах России и Белоруссии.

Напомним, совместные маневры российских и белорусских военнослужащих пройдут с 12 по 16 сентября.