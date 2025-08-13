МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хренин: «Запад-2025» будет включать отработку применения ядерного оружия и «Орешника»

По словам главы Минобороны Белоруссии, необходимо быть готовым ко всему.
Глеб Владовский 2025-08-13 13:56:17
© Фото: Алексей Даничев РИА Новости

На предстоящих учениях «Запад-2025» пройдет отработка применения ядерного оружия и «Орешника». Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью», - отметил глава оборонного ведомства республики.

Хренин также подчеркнул, что Минск демонстрирует свою открытость, миролюбие. Но несмотря на это, «порох всегда надо держать сухим».

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что учения «Запад-2025» одновременно пройдут на полигонах России и Белоруссии.

Напомним, совместные маневры российских и белорусских военнослужащих пройдут с 12 по 16 сентября.

#Россия #учения #белоруссия #ядерное оружие #орешник #Запад-2025
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 