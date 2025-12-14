МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ зачищают позиции ВСУ в окруженном Димитрове

Подразделения группировки «Центр» поразили огневые точки украинских боевиков дронами.
20-12-2025 09:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты войск беспилотных систем в составе 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко группировки войск «Центр» уничтожили огневые точки и позиции формирований ВСУ в городе Димитров Донецкой Народной Республики.

«Операторы FPV-дронов уничтожают огневые точки, оборудованные украинскими боевиками в жилых домах и хозяйственных постройках, расчищая маршруты для штурмовых подразделений, которые осуществляют зачистку районов Димитрова, сужая кольцо окружения разрозненных групп гарнизона ВСУ», - сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что точность боевой работы войск беспилотных систем создает условия для эффективного уничтожения заблокированной группировки боевиков ВСУ в Димитрове, сковывая действия противника на данном направлении специальной военной операции.

Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что Димитров находится в плотном окружении. По словам президента, заблокированные там подразделения ВСУ не получили от командования разрешение сложить оружие.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #дроны #Димитров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 