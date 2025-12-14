ВС РФ зачищают позиции ВСУ в окруженном Димитрове

Расчеты войск беспилотных систем в составе 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко группировки войск «Центр» уничтожили огневые точки и позиции формирований ВСУ в городе Димитров Донецкой Народной Республики.

«Операторы FPV-дронов уничтожают огневые точки, оборудованные украинскими боевиками в жилых домах и хозяйственных постройках, расчищая маршруты для штурмовых подразделений, которые осуществляют зачистку районов Димитрова, сужая кольцо окружения разрозненных групп гарнизона ВСУ», - сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что точность боевой работы войск беспилотных систем создает условия для эффективного уничтожения заблокированной группировки боевиков ВСУ в Димитрове, сковывая действия противника на данном направлении специальной военной операции.

Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что Димитров находится в плотном окружении. По словам президента, заблокированные там подразделения ВСУ не получили от командования разрешение сложить оружие.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.