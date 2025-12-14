МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Арахамия заявил, что выборы на Украине могут провести в гибридном формате

Отмечается, что голосование может быть растянуто на несколько дней.
Сергей Дьячкин 26-12-2025 17:28
© Фото: Serhii Hudak, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Власти Украины рассматривают гибридный формат проведения выборов - частично на избирательных участках, частично онлайн. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает 360.ru. Он добавил, что время голосования может быть растянуто на несколько дней.

Ранее бывший народный депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров объяснил в разговоре со «Звездой», что любые попытки провести выборы на Украине в условиях военного положения приведут к их непризнанию. Политик считает, что даже если выборы состоятся, то Владимир Зеленский в них участия принимать не будет, поскольку это значительно осложнит процесс легитимации украинской власти. 

Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины начали создание рабочей группы для оперативного рассмотрения вопроса о проведении президентских выборов в условиях военного положения. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа». По его словам, обсуждение пройдет с участием комитета по вопросам госвласти, местного самоуправления и градостроительства, всех фракций, ЦИК и общественных организаций, занимающихся выборами. Дату и время заседания Арахамия пообещал сообщить позднее.

В ходе прямой линии 19 декабря Владимир Путин не исключил возможности прекращения ударов вглубь территории Украины в день проведения там выборов. Президент отметил, что на территории России проживают от пяти до десяти миллионов граждан Украины, имеющих право участвовать в голосовании. И им должно быть предоставлено право участия в выборах.

#Украина #Зеленский #Выборы #Верховная рада #«Слуга народа» #Киевский режим
