Детективы НАБУ пришли с обысками к соратнику Зеленского Миндичу

Незадолго до начала обысков Тимур Миндич спешно покинул Украину, выехав в неизвестном направлении.
Ян Брацкий 2025-11-10 10:57:56
© Фото: Telegram/nab_ukraine

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к одному из ближайших соратников Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Об этом сообщают украинские паблики. Сам Миндич незадолго до этого срочно покинул страну.

Сообщается также, что в его отношении возбужден целый ряд уголовных дел. НАБУ расследует коррупцию при закупке дронов для ВСУ. Крупнейшим подрядчиком выступала близкая к Миндичу фирма. Внимание детективов также привлекло его участие в различных схемах на энергетическом рынке Украины, а также результаты прослушки квартиры Миндича, включая записи его разговоров с Зеленским.

На днях украинские СМИ писали, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР касательно отмывания средств. Кроме того, обыски проводятся в квартирах и служебных кабинетах министра юстиции, экс-главы Минэнерго Германа Глушенко. Следственные действия проводятся и в «Энергоатоме».

Ранее украинский политик и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник обвинил Зеленского в связях с компаниями, получавшими миллиардные оборонные подряды на Украине. С его слов, через эти фирмы-пустышки проходят огромные суммы, а сами они не имеют ничего общего с производством оружия. Так, аффилированная с Миндичем фирма Fire Point получила контракты на сумму около миллиарда долларов. На эти деньги фирма изготавливала БПЛА из пенопласта и фанеры, а также ракету «Фламинго».

