Путин заявил, что поставки средств поражения с 2022 года выросли в 22 раза

Рост производства военной авиатехники вырос в 4,6 раза, подчеркнул Владимир Путин.
Тимур Шерзад 26-12-2025 16:19
© Фото: РИА Новости, МО РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что с 2022 года удалось кратно увеличить производство особо востребованных образцов вооружения и военной техники. Он сделал это на совещании, посвященном госпрограмме вооружений. 

«По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно», - сказал Путин на совещании по государственной программе вооружения. 

Он уточнил, что производство средств поражения и боеприпасов выросло в 22 раза, средств индивидуальной защиты - в 18 раз, техники связи и РЭБ - в 12,5 раза. При этом производство авиатехники увеличилось в 4,6 раза, легкобронированной техники - в 3,7 раза, а бронетанковой - в 3,7 раза.

Ранее Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России стали самыми боеспособными в мире. Говоря это, он уточнил, что в этой оценке в расчет берутся и новые виды вооружения, в том числе и стратегического характера.

