Таиланд и Камбоджа договорились прекратить огонь на границе на 72 часа

Власти Таиланда и Камбоджи согласовали предварительные условия прекращения огня в районе пограничного конфликта, которые вступят в силу 27 декабря. Об этом сообщает таиландский телеканал Thai PBS.

По его данным, режим прекращения огня продлится трое суток. В течение этого времени ситуация в районе конфликта будет мониториться Советом национальной безопасности Таиланда. С его одобрения также будут приниматься последующие решения.

Окончательно прекращение огня обсудят завтра на заседании погранкомитетов Таиланда и Камбоджи. Страны региона приветствовали начало диалога и установления режима прекращения огня.

Напомним, ситуация в регионе резко обострилась 7 декабря, когда в приграничной зоне зазвучали артиллерийские залпы. Стороны поочередно обвинили друг друга в агрессивных действиях и ударах по военной инфраструктуре. Посольства России в обеих странах рекомендовали соотечественникам воздержаться от туристических поездок в этот регион до нормализации обстановки.

Ранее российский посол в Камбодже Анатолий Боровик в разговоре со «Звездой» допустил, что скорого примирения и преодоления накопившихся между странами разногласий ждать не приходится. От прогнозов дальнейшего развития конфликта дипломат отказался.