Возросло число камбоджийцев, погибших из-за эскалации с Таиландом

Количество камбоджийцев, погибших в результате эскалации пограничного конфликта с Таиландом, начавшейся в начале декабря, достигло 17 человек среди гражданского населения, ранее сообщалось о меньшем числе жертв.

«Сообщается о двух дополнительных смертях, в результате чего общее число погибших гражданских лиц достигло 17», - отметили в публикации Khmer Times.

Обострение конфликта привело к серьезному гуманитарному кризису: более 131 тысячи детей вынуждены были покинуть свои дома, а около 240 тысяч школьников не могут посещать занятия.

С начала декабря Таиланд и Камбоджа усилили удары по приграничным районам, что привело к гибели и ранениям военнослужащих и мирных жителей с обеих сторон, а также к массовому перемещению населения.

Ранее власти Камбоджи обвинили Таиланд в распылении токсичных веществ вдоль границы с беспилотников. В октябре стороны в присутствии президента США Дональда Трампа подписали декларацию об урегулировании конфликта, но через некоторое время бои возобновились.