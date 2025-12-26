МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Осы» отразил атаки беспилотников ВСУ под Красноармейском

Основной задачей расчета остается своевременное обнаружение и уничтожение разведывательных и ударных БПЛА, которые используются для корректировки огня и атак по наступающим силам.
Артём Желтиков 26-12-2025 11:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» обеспечивает противовоздушное прикрытие подразделений, действующих в районе Красноармейска, отражая атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал корреспондент Артем Желтиков в своем репортаже.

Зенитчики работают круглосуточно, прикрывая продвижение сухопутных подразделений. Военнослужащие отмечают, что комплекс «Оса» позволяет действовать в любых погодных условиях и быстро реагировать на появление целей. После получения сигнала расчет выдвигается на позицию. Передвижение комплекса сопровождается группой прикрытия, отвечающей за безопасность на земле.

«Моя задача заключается в том, чтобы "Оса" доехала до места работы, до точки. И создать безопасность для работы "Осы"», - рассказал стрелок-зенитчик с позывным Изя.

По словам бойцов, интенсивность применения беспилотников в этом районе остается высокой. В отдельные периоды расчетам удается поражать сразу несколько воздушных целей за короткий промежуток времени.

«Очень-очень интенсивно летят вражеские БПЛА-ударники, и как мы прикрываем. За четыре минуты три сбитых цели - это для нас огромный результат», - отметил начальник расчета с позывным Клим.

Зенитчики подчеркивают, что их работа напрямую связана с обеспечением безопасности подразделений, ведущих боевые действия на земле, и снижением угроз с воздуха в прифронтовой зоне.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ЗРК #Оса #наш эксклюзив
