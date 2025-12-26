В России отметили рост случаев мышиной лихорадки

В России зафиксирован рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиная лихорадка). Об этом заявили «Известия» со ссылкой на Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора.

В материале отмечается, что с января по октябрь 2025 года заболеваемость выросла в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Референс-центр по мониторингу заболевания сообщил, что за десять месяцев 2025 года случаи мышиной лихорадки были зафиксированы в восьми федеральных округах и 54 регионах страны. Отмечается, что большинство из заболевших - жители городов. Их число составило 86%, при том что на сельское население пришлось около 13%.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в 2025 году в отдельных районах нескольких федеральных округов был отмечен рост заболеваемости. Большинство случаев пришлось на осенний период. При этом, как подчеркнули в ведомстве, в долгосрочной динамике по России существует тенденция к снижению заболеваемости.

По данным ведомства, текущие показатели остаются в три раза ниже уровня последнего подъема заболеваемости, который пришелся на 2019 год. При этом они в полтора раза меньше среднемноголетних значений по стране.

