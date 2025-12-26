МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России отметили рост случаев мышиной лихорадки

Рост заболеваемости был отмечен в 2025 году в отдельных районах нескольких федеральных округов, причем большинство случаев пришлось на осенний период.
Сергей Дьячкин 26-12-2025 10:22
© Фото: Sergey Petrov, news.ru, Global Look Press

В России зафиксирован рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиная лихорадка). Об этом заявили «Известия» со ссылкой на Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора.

В материале отмечается, что с января по октябрь 2025 года заболеваемость выросла в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Референс-центр по мониторингу заболевания сообщил, что за десять месяцев 2025 года случаи мышиной лихорадки были зафиксированы в восьми федеральных округах и 54 регионах страны. Отмечается, что большинство из заболевших - жители городов. Их число составило 86%, при том что на сельское население пришлось около 13%.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в 2025 году в отдельных районах нескольких федеральных округов был отмечен рост заболеваемости. Большинство случаев пришлось на осенний период. При этом, как подчеркнули в ведомстве, в долгосрочной динамике по России существует тенденция к снижению заболеваемости.

По данным ведомства, текущие показатели остаются в три раза ниже уровня последнего подъема заболеваемости, который пришелся на 2019 год. При этом они в полтора раза меньше среднемноголетних значений по стране.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре со «Звездой» назвала продукты, которые повышают иммунитет в сезон ОРВИ. Специалист порекомендовала чаще принимать в пищу тыкву. Тем более, добавила она, из тыквы можно сделать десятки различных блюд. Еще один полезный продукт на холодный период - это зелень, мощный источник антиоксидантов, которые важны для профилактики различных респираторно-вирусных инфекций.

До этого председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный объяснил «Звезде», что клинические исходы гонконгского гриппа пока неясны, но уже можно сказать, чем он может быть опасен. Болезнь протекает тяжело и вызывает больше осложнений, прокомментировал Куринный. Несколько регионов уже ввели ограничительные меры.

