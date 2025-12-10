Куринный: клинические исходы гонконгского гриппа пока непонятны

Массовый переход на удаленный формат работы - это универсальный подход при росте заболеваемости и превышении эпидемического порога. Такую меру при вспышке гонконгского гриппа не исключил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный.

«Вариант перехода на удаленку может быть выбором. Понятно, что при согласии работодателя и работника», - отметил он в беседе со «Звездой».

Этот способ эффективен, так как он позволит не прерывать рабочий процесс и снизит риск распространения опасной инфекции, считает депутат. Он также отметил, что речь идет не только о конкретном заболевании, но и о любой другой инфекции, которая передается воздушно-капельным путем.

Клинические исходы гонконгского гриппа пока неясны, но можно сказать, чем он может быть опасен. Так, болезнь протекает тяжело и вызывает больше осложнений, прокомментировал Куринный. Несколько регионов уже ввели ограничительные меры.

Напомним, в Сети пишут о распространении гонконгского гриппа. В России выявлены случаи заражения. Из симптомов - ломота в теле, общая слабость, головные боли и боли в мышцах, высокая температура и сухой кашель.