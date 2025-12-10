МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Куринный: клинические исходы гонконгского гриппа пока непонятны

Несколько регионов уже ввели ограничительные меры, отметил Алексей Куринный.
Гоар Хачатурян 10-12-2025 13:22
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Массовый переход на удаленный формат работы - это универсальный подход при росте заболеваемости и превышении  эпидемического порога. Такую меру при вспышке гонконгского гриппа не исключил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный.

«Вариант перехода на удаленку может быть выбором. Понятно, что при согласии работодателя и работника», - отметил он в беседе со «Звездой».

Этот способ эффективен, так как он позволит не прерывать рабочий процесс и снизит риск распространения опасной инфекции, считает депутат. Он также отметил, что речь идет не только о конкретном заболевании, но и о любой другой инфекции, которая передается воздушно-капельным путем.

Клинические исходы гонконгского гриппа пока неясны, но можно сказать, чем он может быть опасен. Так, болезнь протекает тяжело и вызывает больше осложнений, прокомментировал Куринный. Несколько регионов уже ввели ограничительные меры.

Напомним, в Сети пишут о распространении гонконгского гриппа. В России выявлены случаи заражения. Из симптомов - ломота в теле, общая слабость, головные боли и боли в мышцах, высокая температура и сухой кашель.

#россияне #Госдума РФ #наш эксклюзив #удаленка #рост заболеваемости #гонконгский грипп
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 