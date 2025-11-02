МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Диетолог назвала продукты, которые повышают иммунитет в сезон ОРВИ

Это мощные источники витамина А, антиоксидантов и антимикробных соединений - аллицина и фитонцидов, рассказала Марина Макиша.
Гоар Хачатурян 2025-11-02 16:46:26
В осенне-зимний период, когда иммунитет особенно ослаблен, в рацион питания следует добавить как можно больше овощей. Так, обратить внимание, в первую очередь, надо на тыкву. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

«Это хороший источник бета-каротина - витамина А. Это очень важно для нормальной работы иммунной системы», - объяснила она.

Специалист порекомендовала воспользоваться тем, что сейчас сезон тыквы и чаще принимать ее в пищу. Тем более, добавила она, из тыквы можно сделать десятки различных блюд, таких как рагу, супы, запеканки и т. д.

Еще один полезный продукт на холодный период - это зелень. Макиша подчеркнула, что ее лучше добавлять в пищу круглый год, потому что зелень - мощный источник антиоксидантов, которые важны для профилактики различных респираторно-вирусных инфекций.

Риск простуды совершенно точно снижает и чеснок, заверила диетолог. Исследования показали, что даже 1-2 зубчика чеснока защитят организм от вирусов - гриппа и простуды, заключила она.

#вирусы #иммунитет #ОРВИ #нутрициолог #диетолог #наш эксклюзив #осень
