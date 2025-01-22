Трамп пригрозил КНР тарифами, если не будет решена ситуация с фентанилом

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю введением новых тарифов с 1 февраля, если не разрешится ситуация с контрабандой фентанила.

«Десять процентов для Китая за то, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду. Вероятно, мы рассматриваем дату 1 февраля», - цитирует Трампа РИА Новости.

По словам президента США, для Мексики и Канады тарифы могут составить порядка 25 процентов. При этом, отмечается агентство, Трамп вероятно, оговорился, сказав вместо Канады «Китай».

Возможно, ситуацию с фентанилом лидеры США и Китая уже обсуждали в ходе телефонного разговора, состоявшегося ранее. Подробные детали беседы администрации сторон не раскрывают.

До этого Трамп заявлял, что намерен посетить КНР с визитом в течение 100 дней после своей инаугурации. Данная поездка будет направлена на углубление двусторонних отношений Вашингтона и Пекина. Омрачить диалог могут угрозы президента США увеличить пошлины на ввоз в Штаты целого ряда китайских товаров.