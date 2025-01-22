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Трамп пригрозил КНР тарифами, если не будет решена ситуация с фентанилом

Отношения США и Китая в настоящий момент напряженные из-за угроз новой администрации Белого дома увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Ян Брацкий 2025-01-22 04:53:46
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю введением новых тарифов с 1 февраля, если не разрешится ситуация с контрабандой фентанила.

«Десять процентов для Китая за то, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду. Вероятно, мы рассматриваем дату 1 февраля», - цитирует Трампа РИА Новости.

По словам президента США, для Мексики и Канады тарифы могут составить порядка 25 процентов. При этом, отмечается агентство, Трамп вероятно, оговорился, сказав вместо Канады «Китай».

Возможно, ситуацию с фентанилом лидеры США и Китая уже обсуждали в ходе телефонного разговора, состоявшегося ранее. Подробные детали беседы администрации сторон не раскрывают.

До этого Трамп заявлял, что намерен посетить КНР с визитом в течение 100 дней после своей инаугурации. Данная поездка будет направлена на углубление двусторонних отношений Вашингтона и Пекина. Омрачить диалог могут угрозы президента США увеличить пошлины на ввоз в Штаты целого ряда китайских товаров.

#Китай #сша #Трамп #санкции #Си Цзиньпин #Тарифы #Фентанил
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