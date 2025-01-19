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Трамп хочет посетить Китай в течение 100 дней после инаугурации

Вероятно, эта поездка связана с напряженностью, которая возникла между Вашингтоном и Пекином из-за угроз Трампа увеличить пошлины на китайские товары.
Анастасия Бобылева 2025-01-19 03:59:53
© Фото: SMG ZUMAPRESS.com Globallookpress

Избранный президент США Дональд Трамп планирует совершить поездку в Китай в течение первых 100 дней после инаугурации. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«По словам осведомленных источников, избранный президент Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хочет посетить Китай после вступления в должность», - говорится в публикации.

Как указал автор материала, эта поездка будет направлена на углубление отношений с Пекином, которые стали более напряженными из-за угроз Трампа увеличить пошлины на китайские ввоз китайских товаров. Уточняется, что пока не принято окончательного решения по поводу поездки.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Подробности разговора двух лидеров пока неизвестны.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #кнр #Си Цзиньпин
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