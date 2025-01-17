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Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Ранее предполагалось, что лидер КНР будет вести диалог с избранным президентом США в стиле Дона Корлеоне.
Глеб Владовский 2025-01-17 17:06:58
© Фото: White House, Globallookpress

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило агентство Xinhua.

«Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом», - говорится в сообщении.

Подробные детали состоявшегося диалога между главами государств не приводятся.

Напомним, что ранее в газете Financial Times появилась статья, автор которой допустил вероятность того, что китайский лидер будет вести диалог с администрацией Трампа в стиле Дона Корлеоне. В материале говорится, что влияние Вашингтона в странах Глобального Юга и Азии снижается. И поддержка такого видения растет. Ожидается, что Пекин предпримет меры в ответ на возможные пошлины в размере 60% на импорт из Китая.

#Китай #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Си Цзиньпин #телефонный разговор
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