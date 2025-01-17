Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило агентство Xinhua.

«Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом», - говорится в сообщении.

Подробные детали состоявшегося диалога между главами государств не приводятся.

Напомним, что ранее в газете Financial Times появилась статья, автор которой допустил вероятность того, что китайский лидер будет вести диалог с администрацией Трампа в стиле Дона Корлеоне. В материале говорится, что влияние Вашингтона в странах Глобального Юга и Азии снижается. И поддержка такого видения растет. Ожидается, что Пекин предпримет меры в ответ на возможные пошлины в размере 60% на импорт из Китая.