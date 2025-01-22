Импорт Китая оборудования из РФ превысил миллиард долларов в 2024 году

Китай за прошедший год на треть увеличил закупки различного оборудования, сумма достигла 1,03 миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможенного управления КНР.

Так, больше всего наша страна поставила в Китай оборудования и частей ядерных реакторов - всего на 342 миллиона долларов. Далее идет промышленное оборудование для тепловой обработки - на 217 миллиона, и турбореактивные и турбовинтовые двигатели - 85,6 миллиона.

Помимо этого важными статьями китайского импорта из России стали краны, клапаны, вентили и телефонные аппараты вместе с радиоаппаратурой. Более того наша страна заняла 30 место, поднявшись с 33, в общем китайском импорте аппаратуры, свидетельствуют данные.

Напомним, во вторник, 21 января, российский лидер Владимир Путин среди прочего обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином торгово-экономические отношения между двумя странами. Президент России отметил, что Москва вышла на первое место по поставкам природного газа в Пекин.