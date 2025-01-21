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Путин: Россия вышла на первое место по поставкам в КНР природного газа

Владимир Путин напомнил, что пять лет назад он вместе с Си Цзиньпином дал старт работе газопровода «Сила Сибири».
Тимур Шерзад 2025-01-21 12:30:20
© Фото: Павел Львов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа. Об этом заявил в ходе переговоров с председателем КНР заявил президент РФ Владимир Путин.

«Пять лет назад вместе с вами дали старт работы газопровода "Сила Сибири". Сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа», - сказал Путин Си Цзиньпину по видеосвязи. 

Газопровод «Сила Сибири» имеет длину около трех тысяч километров. Поставки по нему идут из месторождения в Якутии, а также из месторождения в Иркутской области.

Помимо этого, Владимир Путин заявил, что Китай - главный торговый партнер России. При этом сама РФ занимает уеж пятое место в списке стран, с которыми торгует КНР. 

Президент России констатировал рост товарооборота, который доставил более семи процентов по итогам 2024 года и превысил 220 миллиардов долларов. 

 

#Китай #Россия #в стране и мире #газ #Владимир Путин #Си Цзиньпин #переговоры
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