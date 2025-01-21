Путин: Россия вышла на первое место по поставкам в КНР природного газа

Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа. Об этом заявил в ходе переговоров с председателем КНР заявил президент РФ Владимир Путин.

«Пять лет назад вместе с вами дали старт работы газопровода "Сила Сибири". Сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа», - сказал Путин Си Цзиньпину по видеосвязи.

Газопровод «Сила Сибири» имеет длину около трех тысяч километров. Поставки по нему идут из месторождения в Якутии, а также из месторождения в Иркутской области.

Помимо этого, Владимир Путин заявил, что Китай - главный торговый партнер России. При этом сама РФ занимает уеж пятое место в списке стран, с которыми торгует КНР.

Президент России констатировал рост товарооборота, который доставил более семи процентов по итогам 2024 года и превысил 220 миллиардов долларов.