Зампред ГД Чернышов связал раскол в Евросоюзе с ростом амбиций Мерца

Любые политические амбиции Германии всегда заканчивались военным столкновением, объяснил Борис Чернышов.
Гоар Хачатурян 23-12-2025 09:09
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Сейчас наблюдается раскол не только в отношениях между США и ЕС, но и в самой Европе. Все видят рост амбиций канцлера ФРГ Фридриха Мерца и прекрасно понимают, что доброй Германия для европейцев никогда не была. Об этом рассуждал заместитель председателя Государственной думы РФ Борис Чернышов в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной на «Звезде».

«Всегда такие амбиции Германии заканчивались каким-то военным столкновением - Первая мировая война, Вторая мировая война. Все начиналось с того, что приходил чокнутый немец или австриец с разными корнями и пытался убедить своего избирателя пойти за ним», - отметил он.

Чернышов добавил, что европейцы на самом деле сами не верят в так называемую российскую угрозу. Они рассказывают сказку про «злую Россию, которая будет наступать», при этом понимая, что это безопасно - обвинять РФ, ведь им ничего не грозит.

Ранее политолог Павел Селезнев рассказал «Звезде» о том, что в Европейском союзе никто не хочет спускать деньги в «черную украинскую дыру». При этом ЕС важно продемонстрировать так называемую общеевропейскую лояльность и солидарность.

Сообщалось также, что Мерц оказался в одиночестве из-за своей позиции по замороженным российским активам. Немецкие издания писали, что канцлер ФРГ в последнее время излишне рьяно расписывал преимущества присвоения активов РФ и специально занижал риски такого шага.

#Германия #евросоюз #Фридрих Мерц #Госдума РФ #наш эксклюзив #Борис Чернышов
