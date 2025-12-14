МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог: схема евробюрократов по российским активам крайне зыбкая

По мнению Павла Селезнева, европейские бюрократы берут деньги из бюджетов национальных государств, которые «по требованию» должны вкладываться в общеевропейскую казну для поддержки Украины.
Гоар Хачатурян 22-12-2025 12:46
© Фото: Daniel Reinhardt, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В ЕС никто не хочет спускать деньги в «черную украинскую дыру». Это касается и российских активов, распоряжения которыми Европа не смогла добиться. При этом ей важно продемонстрировать так называемую общеевропейскую лояльность и солидарность. Такое мнение выразил доктор политических наук Павел Селезнев в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Что все стройно маршируют в одном направлении, все понимают и поддерживают, что деньги давать надо. Но откуда их взять?» - пояснил он.

Поняв, что с помощью российских активов поддержать Украину не получится, ЕС пошел по другому пути. Европейские бюрократы решили требовать деньги у собственных граждан. Фактически все эти средства берутся из бюджетов национальных государств, которые «по требованию» должны вкладываться в общеевропейскую казну, считает Селезнев.

«Схема крайне зыбкая», - отметил он.

По мнению политолога, в Европе испугались того, что возможный грабеж российских активов станет «спусковым крючком» для того, чтобы деньги других инвесторов начали утекать в Лондон, Нью-Йорк или Шанхай. Соответственно, подобное отношение к суверенным активам России для них - сигнал поскорее вывести собственные из Euroclear.

Никто в Европе не хочет «раскошеливаться», потому что на этих ресурсах все зарабатывают. Они якобы голосуют за солидарность, но никто не хочет делать первый шаг, заключил Селезнев.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон предал канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время конфискации российских активов. Французский лидер, по советам своей команды, встал на сторону тех стран, которые выступали против их изъятия.

#Украина #РФ #ЕС #наш эксклюзив #российские активы #европейский бюджет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 