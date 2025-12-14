Политолог: схема евробюрократов по российским активам крайне зыбкая

В ЕС никто не хочет спускать деньги в «черную украинскую дыру». Это касается и российских активов, распоряжения которыми Европа не смогла добиться. При этом ей важно продемонстрировать так называемую общеевропейскую лояльность и солидарность. Такое мнение выразил доктор политических наук Павел Селезнев в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Что все стройно маршируют в одном направлении, все понимают и поддерживают, что деньги давать надо. Но откуда их взять?» - пояснил он.

Поняв, что с помощью российских активов поддержать Украину не получится, ЕС пошел по другому пути. Европейские бюрократы решили требовать деньги у собственных граждан. Фактически все эти средства берутся из бюджетов национальных государств, которые «по требованию» должны вкладываться в общеевропейскую казну, считает Селезнев.

«Схема крайне зыбкая», - отметил он.

По мнению политолога, в Европе испугались того, что возможный грабеж российских активов станет «спусковым крючком» для того, чтобы деньги других инвесторов начали утекать в Лондон, Нью-Йорк или Шанхай. Соответственно, подобное отношение к суверенным активам России для них - сигнал поскорее вывести собственные из Euroclear.

Никто в Европе не хочет «раскошеливаться», потому что на этих ресурсах все зарабатывают. Они якобы голосуют за солидарность, но никто не хочет делать первый шаг, заключил Селезнев.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон предал канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время конфискации российских активов. Французский лидер, по советам своей команды, встал на сторону тех стран, которые выступали против их изъятия.