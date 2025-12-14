МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Berliner Zeitung: Мерц оказался в одиночестве из-за своей позиции по активам РФ

Немецкий канцлер сознательно занижает риски экспроприации российских средств.
Константин Денисов 20-12-2025 23:32
© Фото: Hendrik Schmidt, dpa, Globallookpress

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в одиночестве из-за своей позиции по замороженным российским активам. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

Авторы публикации отмечают, что Мерц в последнее время излишне рьяно расписывал преимущества присвоения активов РФ и специально занижал риски такого шага.

«Даже когда российский Центробанк подал жалобу против Euroclear, а рейтинговое агентство Fitch выпустило предостережение о возможном снижении рейтинга Euroclear, Мерц продолжал придерживаться своего курса», - говорится в статье.

Показательным стало отстранение от немецкого лидера главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая также до последнего придерживалась позиции использования активов РФ на нужды Киева.

Ранее Financial Times назвала виновных в срыве плана ЕС изъять активы РФ.

#в стране и мире #Германия #ЕС #Урсула фон дер Ляйен #Фридрих Мерц #активы РФ
