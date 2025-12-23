Министерство обороны России показало видеосъемку боевой работы российских военнослужащих при освобождении села Вильча в Харьковской области. На опубликованных кадрах экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по позициям противника в населенном пункте.

Кроме того, видео показывает работу подразделений беспилотных систем. Российские FPV-дроны поражают пехоту ВСУ и сбивают украинский гексакоптер.

Накануне стало известно, что военнослужащие из группировки войск «Север» освободили село Вильча в Харьковской области. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 69-й гвардейской мотострелковой дивизии с выполнением этой задачи.

