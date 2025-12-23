МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: США оставят себе захваченные у Венесуэлы нефть и танкеры

Нефть, которую перевозили танкеры, Соединенные Штаты тоже оставят себе.
Виктория Бокий 23-12-2025 03:01
© Фото: CNP, Admedia, Globallookpress

США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также нефть, которую они перевозили. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, нефть, которую перевозили танкеры, Соединенные Штаты смогут продать. Также, возможно, они добавят ее к своим стратегическим резервам.

«Собираемся ли мы продать (нефть. – Прим. ред.)? Может быть. Может, мы используем ее в стратегическом резерве. Мы оставим ее себе. Корабли мы тоже оставляем», - заявил Трамп, выступая в своем поместье.

Напомним, сегодня президент США вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом выступили с заявлением на фоне напряженной ситуации в Венесуэле. В своей речи Трамп анонсировал создание огромных линкоров с лазерами и рельсотронами. Он уверен, что новые военные корабли будут обладать «в 100 раз большей мощью и силой», чем были предыдущие.

