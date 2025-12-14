МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп и Хегсет выступят с заявлением на фоне напряженности вокруг Венесуэлы

Выступление должно состояться в понедельник в 16.30 по местному времени (00.30 мск вторника).
Виктория Бокий 23-12-2025 00:25
© Фото: Bonnie Cash, Pool via CNP Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп и шеф Пентагона Пит Хегсет выступят с заявлением на необъявленную тему из Палм-Бич во Флориде. Об этом сообщает Белый дом.

Выступление запланировано на понедельник в 16.30 по местному времени (00.30 мск вторника). Отмечается, что Трамп и Хегсет сделают заявление на фоне напряженности вокруг Венесуэлы.

Накануне утром сообщалось, что американский лидер во время выступления с Хегсетом будет находиться не в Белом доме, а останется в своем поместье Мар-а-Лаго. Ровно за час до заявления Трампу проведут закрытый брифинг по разведке.

Недавно главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец в разговоре со «Звездой» отметил, что США постоянно усиливают давление на Венесуэлу. Что скажет Трамп в своей речи насчет Каракаса – неизвестно. По мнению собеседника телеканала, глава Белого дома - настоящий мастер «уходить в сторону» и менять решения в последний момент.

