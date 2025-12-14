МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп анонсировал строительство огромных линкоров с лазерами и рельсотронами

Американский лидер заявил о новшествах и большой силе новых военных кораблей.
Виктория Бокий 23-12-2025 02:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп объявил о создании «самых больших линкоров» нового класса для американских военно-морских сил. Об этом он сказал во время выступления в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам главы Белого дома, новые военные корабли будут обладать «в 100 раз большей мощью и силой», чем были предыдущие. Он отметил, что сначала будут построены два линкора, а в будущем – 10, 20 и даже 25. Новейшие корабли будут оснащены гиперзвуковым оружием, лазерами и рельсовыми пушками.

Кроме того, в США на данный момент идет строительство трех авианосцев и новейших подводных лодок. Они, с его слов, станут дополнением к уже существующим.

Ранее Белый дом анонсировал выступление президента США Дональда Трампа и шефа Пентагона Пита Хегсета на фоне напряженной ситуации вокруг Венесуэлы. Сообщалось, что за час до начала выступления был проведен закрытый брифинг по разведке.

#сша #Дональд Трамп #ВМС США #авианосцы #линкоры
