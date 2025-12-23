Кобахидзе: ЕС применяет «политику сквозняка» в отношении Грузии

Евросоюз проводил в отношении Грузии не политику открытых дверей, а «политику сквозняка». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави 2».

«Это была не политика открытых дверей Евросоюза в отношении Грузии, а политика сквозняка, где вопрос евроинтеграции использовался лишь как инструмент шантажа против Грузии», - сказал он.

С его слов, отношение к Грузии совершенно иное, нежели к другим кандидатам в члены ЕС. Он отметил, что после того, как в ноябре 2024 года страна заявила, что снимает с повестки вопрос открытия переговоров с ЕС, единственным инструментом шантажа для евробюрократов остался вопрос безвизового режима.

В случае, если власти Грузии не сделали бы этого, то каждые три месяца ЕС отказывал стране в открытии переговоров. Это бы вызывало постоянный негативный фон в стране, добавил Кобахидзе.

Он выразил сомнение, что Евросоюз пойдет на отмену или приостановку безвизового режима для страны, так как этим окончательно настроит против себя грузинский народ, заключил премьер-министр.

В Еврокомиссии ранее допустили отмену безвизового режима с Грузией. Меры будут приниматься в том случае, если Тбилиси не будет выполнять рекомендации Евросоюза. В рамках первого этапа безвизовый режим отменят для обладателей дипломатических и служебных паспортов.

Кроме этого, Евросоюз урезал финансовую помощь Грузии в размере 120 миллионов евро. Изменения произошли в связи с политикой грузинских властей, которые отказываются от «демократических принципов» ЕС и якобы нарушают верховенство права.