В ЕК допустили отмену безвизового режима с Грузией

В Еврокомиссии допустили отмену безвизового режима с Грузией. Об этом говорится в восьмом отчете ЕК в рамках механизма приостановления данного режима.

Отмечается, что меры будут приниматься в том случае, если Тбилиси не будет выполнять рекомендации Евросоюза. В рамках первого этапа безвизовый режим отменят для обладателей дипломатических и служебных паспортов.

«На втором этапе приостановление безвизового режима может быть распространено на все население, если грузинские власти не устранят выявленные проблемы», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз урезал финансовую помощь Грузии в размере 120 миллионов евро. Изменения произошли в связи с политикой грузинских властей, которые отказываются от «демократических принципов» ЕС и якобы нарушают верховенство права.