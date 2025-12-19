МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЕК допустили отмену безвизового режима с Грузией

Отмена сперва коснется обладателей дипломатических и служебных паспортов.
Глеб Владовский 19-12-2025 21:29
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

В Еврокомиссии допустили отмену безвизового режима с Грузией. Об этом говорится в восьмом отчете ЕК в рамках механизма приостановления данного режима.

Отмечается, что меры будут приниматься в том случае, если Тбилиси не будет выполнять рекомендации Евросоюза. В рамках первого этапа безвизовый режим отменят для обладателей дипломатических и служебных паспортов.

«На втором этапе приостановление безвизового режима может быть распространено на все население, если грузинские власти не устранят выявленные проблемы», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз урезал финансовую помощь Грузии в размере 120 миллионов евро. Изменения произошли в связи с политикой грузинских властей, которые отказываются от «демократических принципов» ЕС и якобы нарушают верховенство права.

#в стране и мире #Грузия #евросоюз #безвизовый режим #отмена
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 