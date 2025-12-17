ЕС урезал финансовую помощь Грузии на сумму более 120 млн евро

В предстоящем году Грузия может не получить финансовую помощь со стороны Европейского союза в размере 120 миллионов евро. Изменения в финансировании произошли в связи с политикой грузинских властей, которые отказываются от «демократических принципов» Евросоюза и якобы нарушают верховенство права.

Ситуацию с изменением в выделении денежных средств южнокавказской республике пояснил депутат Европарламента от Европейской народной партии Томаш Здеховски. Он добавил, что тем не менее не произошел полный отказ от финансирования Грузии, но его значительно ограничили.

«Это не означает полного прекращения финансирования со стороны ЕС, но значительное финансирование на государственном уровне в следующем году маловероятно, если не произойдут явные политические изменения. Ограниченная поддержка гражданского общества и гуманитарных программ может сохраниться», - пояснил Здеховски в комментарии «Известиям».

За последний год в Грузии произошло много политических изменений. Так, там состоялись парламентские выборы, итоги которых не признают в ЕС, выборы президента, отказ властей до 2028 года от рассмотрения вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС, принятие закона об иноагентах. Весь этот год столицу Тбилиси сотрясали протесты оппозиции.