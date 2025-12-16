В России состоялось самое крупное воссоединение семей после начала СВО

На белорусском пограничном пункте пропуска вновь воссоединились 20 семей. Из них 15 человек прибыли в Россию к родным и близким, еще 10 вернулись на Украину.

Виталий Мартышин встречает тещу. В феврале 2022-го она поехала ухаживать за своей мамой в Херсонскую область, а вот выехать обратно не смогла - был разрушен единственный короткий путь до дома, а ехать через всю Украину после начала спецоперации было уже не безопасно.

«Эмоции радости счастья. встретил бабушку супруги, маму супруги. Всем благодарен, всем спасибо», - поделился Мартышин.

Людмила Збрищак тоже поехала к маме в Кировоградскую область всего за несколько месяцев до начала СВО. Думала, что едет ненадолго, но после начала боевых действий, вернуться уже не смогла.

На границе Людмилу с мамой встретила родная сестра. Они уже на пути домой в Москву, где ждут дочки, внуки и правнуки. Почти все прибывшие - люди пожилые, поэтому здесь заранее дежурили машины скорой, чтобы оперативно принять тяжелобольных людей.

Виктория Гриднева спустя почти шесть лет встречает маму и папу. Расставаться с родным домом им было тяжело - под боком и дружные соседи, и знакомые магазины, продавцы, врачи. Но другого выхода не было, о себе самостоятельно они уже позаботиться не могут. Чтобы передвигаться отцу Виктории тоже понадобится коляска, ноги не выдерживают - не то сказывается возраст, не то болезнь, которую еще предстоит диагностировать после множества анализов. А мама практически не видит, ей нужно регулярное наблюдение врачей. Они рассказали, что медпомощь на Украине им не оказывали последние три года, после очередной реформы.

Встречать семью Гридневых, впрочем, как и остальных наших соотечественников приехала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она пообщалась с семьями, узнала о самочувствии и заверила, что каждому помогут и встать на учет в больницах, и восстановить документы. Эти и другие обращения - на контроле региональных омбудсменов.

Над организацией этой встречи почти полгода работала целая группа специалистов, совместно с Международным Красным Крестом, омбудсменами сторон, а также при поддержке Белоруссии. За это время удалось составить списки, определить условия паритетной договоренности. Но еще пять человек, которых должны были отправиться на Украину, не удалось вывезти из Херсонской области из-за атак беспилотников со стороны ВСУ.

«Мы будем сейчас разговаривать с украинской стороной для того, чтобы попросить режим тишины для того, чтобы модно было обеспечить воссоединение семей. Будем ожидать более благоприятную оперативную обстановку для вывоза людей», - рассказала Москалькова.

При воссоединения семей она и омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец присутствовали вместе. А до и после этого масштабного события были долгие переговоры. Они длились больше трех часов и прошли за закрытыми дверями. Вот только когда в зале появились журналисты, украинской стороне неожиданно потребовался переводчик. Говорили сначала по-украински, затем переводили на английский и только потом - на русский.

Уполномоченные по правам человека обсудили в том числе и вопрос украинских граждан с подконтрольных России территорий Сумской области - тех, кого украинская сторона принимать не захотела.

«Мы каждый день на связи с их родными и близкими, и также шесть человек, которые у нас в Курске, вывезенные в РФ военными, желающими вернуться в свои семьи, но до сих пор мы не получили четкого понимания когда их готова забрать украинская сторона», - добавила Москалькова.

Еще обсуждали взаимное посещение пленных и передачу им посылок, писем. А их с начала СВО удалось передать уже больше тысячи. Наши военнослужащие, находящиеся в плену, по возвращении домой вспоминают, что благодаря им не опускали руки и верили, что скоро вернутся домой. Также обсудили вопрос дальнейшего возвращения семей и оказания помощи тем, кто сегодня находится под уголовным преследованием, но нуждается в медицинской помощи. Почти 500 обращений от граждан, репрессированных на Украине за пророссийские взгляды, находятся в работе у уполномоченного по правам человека в России.