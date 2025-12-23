В Роскачестве перечислили главные риски новогоднего застолья

Накануне новогодних праздников важно помнить не только о вкусе, но и о безопасности блюд. Об этом рассказала RT директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По ее словам, наибольшую опасность представляют многокомпонентные салаты, в которых в качестве заправки используется майонез или сметана, - такие как традиционные для новогоднего стола оливье или селедка под шубой.

«Сочетание вареных овощей, яиц, колбасы или рыбы с соусом создает питательную среду для размножения патогенных микроорганизмов», - пояснила Спеценко.

Эксперт отметила, что при комнатной температуре процесс размножения микроорганизмов ускоряется. Поэтому в качестве железного правила надо принять схему «приготовили - заправили - в холодильник». По словам специалиста, салат должен выставляться на стол только во время еды, а не на всю ночь. Лучше всего заправлять салат непосредственно перед подачей на стол.

Вторым по значимости риском Спеценко назвала неправильное хранение и разморозку скоропортящихся продуктов. Птицу, мясо и рыбу не размораживают при комнатной температуре - это прямая дорога к росту бактерий. Для этого надо использовать нижнюю полку холодильника, холодную воду или специальный режим микроволновой печи.

«Категорически нельзя повторно замораживать уже оттаявшие продукты», - подчеркнула эксперт.

Спеценко объяснила, что особое внимание следует уделить и выбору готовых деликатесов. Повышенного внимания требуют икра, копченая рыба, сыровяленые колбасы и мягкие сыры с плесенью. Покупать такие продукты можно только в проверенных торговых точках. Также необходимо обращать внимание на целостность упаковки, дату изготовления и условия хранения в магазине.

Важно помнить о базовых правилах гигиены, рассказала Спеценко. Тщательно мыть руки, использовать раздельные доски для сырых и готовых продуктов, следить за достаточной тепловой обработкой мяса и птицы - это простые, но эффективные меры. Они остаются главной защитой от пищевых инфекций в течение всего года, включая новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось, что средний набор продуктов для новогоднего стола в этом году обойдется россиянам в среднем в 10 тысяч рублей. Среди популярных новогодних закусок самыми дорогими станут бутерброды с красной икрой. Так, 12 штук такого угощения будут стоить 2 666 рублей. То же количество бутербродов со шпротами обойдется в 304 рубля. Что касается сырной и мясной тарелок, то на них следует закладывать 1 237 рублей.

До этого доктор экономических наук, профессор и бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод рассказал, как выбрать хорошие мандарины. По его словам, они должны быть равномерно окрашенными, без крупных зеленых пятен, без вмятин, иногда с глянцем и гладкой кожурой, упругими, но не твердыми.

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян объяснял в беседе со «Звездой», что салаты на новогоднем столе «живут» не более трех часов, по истечении этого времени в них начинают бурно развиваться различные бактерии. В дальнейшем это может привести к проблемам с желудком. Эксперт призвал ставить на стол то количество еды, которое точно можно будет съесть за короткое время, и использовать заготовки, которые будут ждать своего часа в холодильнике.