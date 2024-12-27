Россиянам назвали «срок жизни» салатов на новогоднем столе

Салаты на новогоднем столе «живут» не более трех часов, по истечении этого времени в них начинают бурно развиваться различные бактерии, что в дальнейшем может привести к проблемам с желудком, предупредил россиян в разговоре со «Звездой» главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

«Три часа - это тот период гарантированной безопасности без холодильника, а более длительные сроки чреваты опасностями - бурно развиваются различные бактерии, и это может привести к пищевому отравлению, интоксикации, тошноте, рвоте, поносу», - сказал эксперт.

Он призвал ставить на стол то количество еды, которое точно съестся за короткое время, и использовать заготовки, которые будут ждать своего часа в холодильнике.

Напомним, ранее «Звезда» предостерегала от употребления фруктов после салатов, так как это может привести к вздутию, тошноте и горечи во рту. Фрукты перевариваются в организме быстрее, чем остальные продукты.