Стало известно, во сколько рублей обойдется новогодний стол в этом году

Россиянам набор продуктов для новогоднего стола в этом году обойдется в среднем в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему (ЕМИСС).

Отмечается, что в эту новогоднюю корзину входят: продукты для горячих блюд, овощной нарезки, закусок, бутербродов с икрой и шпротами, а также салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой». Все блюда рассчитаны на четырех человек.

В этот набор также включены фрукты, такие как апельсины, мандарины, виноград, яблоки и лимоны, и 800-граммовый торт. Про напитки тоже не забыли, в корзине - бутылка игристого и столового вина, коньяк, минералка, сок и чай.

В нашей стране нет единого традиционного горячего блюда на Новый год, но нередко россияне готовят в предновогоднюю ночь запеченную курицу с картофелем. В этом году цена такого угощения составит 511 рублей. Овощная нарезка будет на один рубль дороже – 512 рублей.

Среди популярных новогодних закусок самыми дорогими станут бутерброды с красной икрой. Так, 12 штук таких угощений будут стоить 2 666 рублей. То же количество бутербродов со шпротами обойдутся в 304 рубля. Что касается сырной и мясной тарелок, то на них следует закладывать 1 237 рублей.

Всеми любимые салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой» обойдутся в 576 и 291 рублей. Эта цена также рассчитана на четыре порции.

Ранее доктор экономических наук, профессор и бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод рассказал, как выбрать хорошие мандарины для новогоднего стола. По его словам, они должны быть равномерно окрашенными без крупных зеленых пятен, без вмятин, иногда с глянцем и гладкой кожурой, упругим, но не твердым.