Су-57 получил элементы истребителя шестого поколения

В российский истребитель Су-57 начали внедрение элементов шестого поколения. Платформа самолета рассчитана на полувековую модернизацию. Об этом программе «Военная приемка» заявил руководитель компании-разработчика истребителя.

«Создавая эту платформу, мы должны думать о минимум 50-летней перспективе ее развития, поэтому конструкторами изначально заложена возможность развития и изменения в соответствии с требованиями заказчика и времени. Мы уже внедряем элементы шестого поколения в этот самолет», - рассказал генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха.

Отметим, что истребитель шестого поколения должны удовлетворять ряду требований: в самолет должны быть внедрены стелс-технологии, при строительстве должны применяться композитные технологии. Также истребитель должен обладать сверхманевренностью и новейшими датчиками обнаружения. В перспективе самолет шестого поколения может получить элементы управления с использованием искусственного интеллекта.

Смотрите программу «Военная приемка в Китае» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Съемочная группа программы отправилась в КНР, чтобы познакомиться с военно-воздушными силами самой многочисленной армии мира.