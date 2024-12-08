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Су-57 получил элементы истребителя шестого поколения

При создании платформы самолета заложена возможность ее модернизации в течение полувека.
Алексей Курильченко 2024-12-08 14:52:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В российский истребитель Су-57 начали внедрение элементов шестого поколения. Платформа самолета рассчитана на полувековую модернизацию. Об этом программе «Военная приемка» заявил руководитель компании-разработчика истребителя.

«Создавая эту платформу, мы должны думать о минимум 50-летней перспективе ее развития, поэтому конструкторами изначально заложена возможность развития и изменения в соответствии с требованиями заказчика и времени. Мы уже внедряем элементы шестого поколения в этот самолет», - рассказал генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха.

Отметим, что истребитель шестого поколения должны удовлетворять ряду требований: в самолет должны быть внедрены стелс-технологии, при строительстве должны применяться композитные технологии. Также истребитель должен обладать сверхманевренностью и новейшими датчиками обнаружения. В перспективе самолет шестого поколения может получить элементы управления с использованием искусственного интеллекта.

Смотрите программу «Военная приемка в Китае» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Съемочная группа программы отправилась в КНР, чтобы познакомиться с военно-воздушными силами самой многочисленной армии мира.

#истребители #су-57 #Военная приемка #наш эксклюзив
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