Американист объяснил, почему США пошли на захват танкеров у Венесуэлы

Действия США в отношении Венесуэлы являются попыткой оказать давление на президента Николаса Мадуро, американцы добиваются добровольного ухода руководства Латиноамериканской страны. Об этом рассказал «Звезде» политолог-американист Алексей Черняев.

«Захвачен танкер, который не является подсанкционным даже с точки зрения самих Соединенных Штатов. То есть начались захваты кораблей уже без всякого по большому счету юридического обоснования. Но на фоне того, что в Карибском море регулярно уничтожаются какие-то катера с людьми, в отношении которых нет никаких доказательств, что это наркоторговцы, это уже даже не удивительно», - сказал специалист.

Он также отметил, у президента США Дональда Трампа очень специфическое отражение событий двадцатилетней давности, когда в Венесуэле была проведена национализация нефтяной отрасли. По словам эксперта, американские нефтяные компании в конечном счете нашли общий язык с венесуэльскими властями и продолжали там работать на проектах по другим схемам, а своего рода национализация в сельском хозяйстве страны не имеет прямого отношения к США, поскольку национализировали в основном активы владельцев земли венесуэльского происхождения.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм опубликовала видео захвата американскими войсками танкера с венесуэльской нефтью. На кадрах видно, как вертолеты ВВС США высадили десант на борт судна. Это судно стало уже вторым, которое захватили американские войска.