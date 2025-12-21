МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Американист объяснил, почему США пошли на захват танкеров у Венесуэлы

По словам эксперта, американцы добиваются добровольного ухода руководства Латиноамериканской страны.
Игнат Далакян 21-12-2025 12:41
© Фото: @Sec_Noem, Х © Видео: ТРК «Звезда»

Действия США в отношении Венесуэлы являются попыткой оказать давление на президента Николаса Мадуро, американцы добиваются добровольного ухода руководства Латиноамериканской страны. Об этом рассказал «Звезде» политолог-американист Алексей Черняев.

«Захвачен танкер, который не является подсанкционным даже с точки зрения самих Соединенных Штатов. То есть начались захваты кораблей уже без всякого по большому счету юридического обоснования. Но на фоне того, что в Карибском море регулярно уничтожаются какие-то катера с людьми, в отношении которых нет никаких доказательств, что это наркоторговцы, это уже даже не удивительно», - сказал специалист.

Он также отметил, у президента США Дональда Трампа очень специфическое отражение событий двадцатилетней давности, когда в Венесуэле была проведена национализация нефтяной отрасли. По словам эксперта, американские нефтяные компании в конечном счете нашли общий язык с венесуэльскими властями и продолжали там работать на проектах по другим схемам, а своего рода национализация в сельском хозяйстве страны не имеет прямого отношения к США, поскольку национализировали в основном активы владельцев земли венесуэльского происхождения.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм опубликовала видео захвата американскими войсками танкера с венесуэльской нефтью. На кадрах видно, как вертолеты ВВС США высадили десант на борт судна. Это судно стало уже вторым, которое захватили американские войска.

#сша #Дональд Трамп #нефть #венесуэла #танкер #наш эксклюзив #захват танкеров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 