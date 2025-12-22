МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Жительница Красноармейска поделилась, как притесняли русскоговорящее население

Лариса со слезами радости также рассказывает, как впервые встретила российских военнослужащих, которые освободили город от украинских боевиков.
22-12-2025 05:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Жительница освобожденного Красноармейска ДНР вспомнила, как на Украине притесняли русскоговорящее население, а также как пережила оккупацию ВСУ. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

Женщина решила остаться в освобожденном Красноармейске. Она вспоминает, как местные жители с отвращением относились к украинским боевикам, которые размещали огневые позиции в жилых кварталах города и занимались мародерством, забирая последнее у мирных жителей.

Лариса также рассказала, как не могла купить билет на поезд из-за того, что разговаривала на русском языке. Ей никто не отвечал. Одна из женщин подсказала ей попросить билет на украинском. Ей тут же продали билет, который она не могла получить несколько дней.

В непростые времена коренная жительница постоянно писала стихи, которые стали для нее отдушиной. У нее скопилось несколько тетрадей, где она писала о России, друзьях, родственниках, природе и самом Красноармейске. После нескольких лет жизни в страхе Лариса со слезами радости рассказывает, как впервые встретила российских военнослужащих, освободивших город от украинских боевиков.

На Украине решили исключить русский язык, а также молдавский из перечня языков, которые подлежат защите в этой стране. При этом в высшем нормативном правовом акте Украины прописано, что, в частности, русский язык, может свободно использоваться и развиваться.

В ООН же выступают за право русскоговорящих украинцев говорить на своем родном языке. В частности, за защиту русского языка на Украине выступил генсек Организации Антониу Гутерриш.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #русский язык #красноармейск #местные жители
