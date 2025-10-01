МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ООН заявили о праве русскоязычных украинцев говорить на родном языке

Генсек ООН считает, что люди имеют неотъемлемое право говорить на своем языке и изучать свой родной язык.
Виктория Бокий 2025-10-01 20:45:22
© Фото: IMAGO, Thomas Trutschel, Global Look Press

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступает за право русскоговорящих жителей Украины учить и говорить на родном языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, который комментировал ситуацию с притеснением русскоязычных на Украине.

«Совершенно очевидно для генерального секретаря, так это то, что люди имеют неотъемлемое право говорить на своем языке и изучать свой родной язык», – цитирует Дюжаррика информагентство.

Ранее в разговоре со «Звездой» депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев назвал вытеснение русского языка на Украине государственной задачей киевского режима. По его словам, сегодня политику на Украине диктует Запад, сама страна, по сути, ничего не решает.

Свое мнение на этот счет также высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он считает, что запрет русского языка в украинских школах противоречит Конституции страны и является преступлением со стороны властей.

#ООН #Украина #русский язык #Антониу Гуттериш #Генсек ООН
