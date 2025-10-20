На Украине решили преступить Конституцию, исключив русский язык, а также молдавский из перечня языков, которые подлежат защите в этой стране. В высшем нормативном правовом акте Украины прописано, что, в частности, русский язык, может свободно использоваться и развиваться.

Но украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект, в котором содержится изменение списка языков, на них не распространяется действие Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

«Авторы законопроекта предлагают исключить русский и молдавский языки из перечня языков, подлежащих защите в пределах Хартии, добавить чешский язык, заменить еврейский на иврит», - сообщает украинское издание «Страна.ua».

Утверждается, что при переводе с английского языка неправильно был переведен термин Minority languages при ратификации документа. Авторы законопроекта считают, что под действие хартии попадают не национальные меньшинства, а языки, на которых говорят малые группы населения.

Также украинские законотворцы опасаются, что русский язык вытеснит украинский, поскольку он наиболее распространен и широко используется нацменьшинствами в стране.

Относительно молдавского языка говорится, что он потерял статус государственного в Молдавии, так как его официально заменили на румынский с декабря 2023 года.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на инцидент, связанный с использованием русского языка, произошедший в одном из поездов на Украине. Там молодых людей отругали за русскую речь и посоветовали им «ехать домой, в Россию».