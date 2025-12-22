Песков: Путин ежедневно встречается с участниками СВО

Президент России Владимир Путин каждый день встречается с участниками СВО. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он (Путин. – Прим.ред.) каждый день с ними (участниками СВО. – Прим. реж.) встречается», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Ранее в разговоре со «Звездой» вдова погибшего военнослужащего ВС РФ из Новосибирска рассказала, как обращение к президенту России Владимиру Путину помогло быстро решить вопрос с получением пенсий по потере кормильца. Она добавила, что вопрос был решен оперативно после обращения к президенту.

Недавно состоялись Итоги года с Владимиром Путиным. На программу поступило почти три миллиона обращений. Главными темами стало все, что связано с СВО и возможное достижение задач, поставленных главой государства, политико-дипломатическим путем.