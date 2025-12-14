МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вдова участника СВО рассказала, как обращение к Путину помогло получить льготы

Кристина Грибе рассказала, что ранее ей пришлось долго ждать назначения пенсии по потере кормильца и об отсутствии удостоверений членов семьи погибшего, которые дают льготы.
Глеб Владовский 19-12-2025 20:18
Обращение к президенту России Владимиру Путину помогло быстро решить вопрос с получением пенсий по потере кормильца. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» вдова погибшего военнослужащего ВС РФ из Новосибирской области Кристина Грибе.

«Я знала, что мое обращение покажут по телевизору, потому что мне позвонили и предупредили. Но я не ожидала, что будет такой резонанс в обществе... И я рада, что он (президент Владимир Путин - Прим. ред.) об этом узнал», - рассказала она.

Грибе добавила, что после того, как ее муж погиб, она пыталась долгое время добиться того, чтобы получить необходимые выплаты. Но проблема заключалась в том, что ожидание может длиться очень долго, и она не единственная, кому такие льготы могут потребоваться. Но благодаря обращению к Путину на прямой линии все было сделано оперативно.

«17 числа нам вручили и удостоверение, и награду мужа привезли домой, и назначили пенсию. А сегодня (19 декабря - Прим. ред.) мне ее перевели», - рассказала она.

Напомним, Путин на прямой линии ответил более чем на 80 вопросов. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на вопросы, касающиеся украинского урегулирования, экономических показателей, демографии и других актуальных тем.

#Владимир Путин #льготы #Пенсии #наш эксклюзив #вдова #участник СВО
