Под Красноармейском, который полностью под нашим контролем, российские войска продвигаются на север, отражая контратаки ВСУ. Украинский главком Александр Сырский, не считаясь с потерями, гонит к городу резервы с разных направлений. Все попытки прорыва боевиков со стороны Гришина окончились провалом. Наши танкисты активно работают по позициям противника.

Их задача подъехать к противнику на расстояние танкового выстрела. Дорога замерзла и в каких-то местах одиночная колея, как ледяная лыжня и машинам разъехаться не просто, а кое-где приходится преодолевать практически «мини болото» в черноземе. Работа начинается сразу после прибытия на закрытую огневую позицию. В одном из сел на Красноармейском направлении националисты пытаются пойти в контратаку, наши бойцы на земле отбивают этот накат, а танкисты поддерживают их огнем. Снаряды летят на расстояние до 10 километров.

Так работает танковый батальон 15-й гвардейской Александрийской бригады группировки «Центр». Снаряды один за другим ложатся по лесопосадкам, где прячутся боевики ВСУ и по зданиям, превращенным в опорные пункты.

«Мы работаем от Покровска, левый фланг держим, прикрываем ребят, кто работает. Стараемся проложить им путь, позиции какие-то отработать, скопления противника, склады», - рассказал командир танка Т-72Б3М Артур Гиниатулин.

Красноармейск играл ключевую роль в выстроенной обороне ВСУ. Освобождение города повлекло обрушение всего фронта для украинских подразделений. Красноармейск стал хорошим плацдармом для дальнейших наступательных операций. Теперь у нашей армии есть оперативный простор и свобода выбора, где и в каком месте наносить следующий удар и двигаться дальше.

Согласно официальной сводке Минобороны войска «Центра» продвигаются и поражают живую силу и технику по всему широкому фронту на этом направлении. В районе населенных пунктов Сергеевка, Новоалександровка, Родинское, Белицкое, а также чуть севернее - у Артемовки и Торецкого. Танк настолько хорошо маскируется, что со стороны это выглядит, как большой стреляющий куст. Ни вблизи ни с воздуха ничего не понять. Хотя вражеские «птички» тут кружат постоянно.

«Если просто мимо пролетает, мы стараемся не работать, чтобы не обозначить свою позицию. У нас для этого есть расчеты ПВН, которые рассредоточены по округе», - объяснил командир танкового Николай Марков.

В случае чего танкисты готовы быстро сменить позицию. Механик-водитель заранее знает запасные точки.

«Машина хорошая, не отказывает, работает исправно в любой ситуации, можно выехать, спрятать, не капризная машина», - хвалит свой танк механик-водитель Александр Первухин.

На Красноармейском направлении противник пытается постоянно скапливать силы для контратаки. Но нашу военную машину уже не остановить. Отсюда открываются южные ворота в Славянско-Краматорскую агломерацию. Широкое движение вверх - с юга на север позволяет контролировать все ключевые дороги. И все последующее продвижение будет идти «сверху вниз» - противник будет в низине, а мы атаковать с преобладающих высот. Славянск и Краматорск - это не просто символы сопротивления Донбасса, а крупнейшие в регионе центры промышленности. Контроль над ними решит и многолетнюю проблему нехватки воды в Донецкой Народной Республике.