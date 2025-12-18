МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Т-72Б3М уничтожил штурмгруппу ВСУ под Красноармейском

Танковый экипаж выполнил серию точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции с дистанции более восьми километров.
18-12-2025 15:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-72Б3М из состава 506-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Центр» уничтожил штурмовую группу ВСУ на Красноармейском направлении, сорвав попытку ротации противника. Об этом сообщило Минобороны России.

Украинские подразделения пытались скрытно сменить личный состав в лесополосе в районе населенного пункта Гришино. После получения координат цели танкисты заняли закрытую огневую позицию, развернули наблюдение за воздушной обстановкой для защиты от FPV-дронов и приступили к работе.

С дистанции более восьми километров экипаж выполнил серию точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами. Огонь корректировался в режиме реального времени по данным от расчетов беспилотных систем, что позволило поразить живую силу противника и уничтожить укрытия в лесополосе.

«Полупрямая наводка» активно применяется подразделениями 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Она позволяет эффективно поражать укрепленные точки, склады боеприпасов, бронетехнику, в том числе иностранного производства, а также штурмовые группы ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Т-72Б3М #СВО #красноармейское направление
